Автор: Байрам Эльшадов

Публикация российского радиоведущего Армена Гаспаряна о ситуации вокруг основателя Telegram Павла Дурова, где он делает сравнение с арестом Рубена Варданяна, вызывает удивление. Судя по стилистике поста радиоведущего, напрашивается вопрос: что важнее для лгуна Гаспаряна - Россия или Армения?

Если сделать краткую характеристику Гаспаряна, то это удивительно беспринципный, лживый и отвратительный и в то же время очень смешной персонаж. Эдакий шакал Табаки из рассказа Киплинга о Маугли. Единственное, что умеет хорошо делать Гаспарян, - это сидеть и поддакивать всем собравшимся в студию гостям. Ах да, еще Армен Сумбатович делает не к месту вставки этим же гостям, которые, к слову, приходят для того, чтобы выступить на радио России, а не лицезреть лживые глаза Гаспаряна.

Содержание поста Армена Гаспаряна от начала до конца не соответствует действительности. Начнем с того, что Павлу Дурову еще только предстоит суд и вина предпринимателя еще не доказана. В отличие от беглеца Рубена Варданяна, который 27 сентября 2023 года был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Ему было предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана.

Лжец Гаспарян вводит в заблуждение читателей своего Telegram-канала, представляя криминального олигарха Варданяна в качестве "человека, занимающегося благотворительностью". При этом Гаспарян умалчивает, что бывший "госминистр" армянских сепаратистов в Карабахе Рубен Варданян сколотил огромное состояние в России.

Напомним, что Рубен Варданян участвовал в отмывании огромного потока финансовых средств. OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) расследовал незаконную деятельность Варданяна и пришел к выводу, что за период с 2006 по 2013 годы армянский бизнесмен вывел из России порядка 9 миллиардов долларов. Согласитесь, сумма феноменальная.

Но одна деталь делает историю еще более грязной. Варданян выводил эти денежные средства с помощью подставных фирм путем подделывания подписи их "руководителей". Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках бандита Варданяна, а их подписи были сфальсифицированы. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров Варданяна на 50 миллионов долларов.

А потом Варданян демонстративно отказался от российского гражданства. Все для того, чтобы избежать американских санкций и иметь возможность продолжать заниматься грабежом. Ведь только так всегда зарабатывал Рубен.

А еще Варданян манипулировал людскими жизнями и страданиями в Карабахе. Придумав себе титул, соответствующий лучшим традициям тоталитарной пропаганды, Варданян начал эксплуатировать ситуацию для получения личной выгоды. Создав миф о "блокаде Карабаха", по указке преступника были подняты цены на основные продукты, что послужило его дальнейшему обогащению. И, конечно, никто не задал ему очевидный вопрос - почему он не похудел ни на грамм, если Карабах уже долгое время находится под блокадой. Ни говоря о том, что за все время страшнейшего гуманитарного кризиса не было погибших.

Рубен Варданян - человек, которого не беспокоят вопросы морали, правды и чести. Это делец, годами управлявший коррупционными схемами по выводу финансовых средств. Впоследствии его аппетиты выросли, и он решил попробовать себя в политике, считая, что такими же методами сможет добиться успеха и тут.

Карма и справедливое наказание настигли Варданяна. Сегодня он мотает срок в камере где-то в Азербайджане. Человек, который слишком долго плевал на закон, в конце концов попался и сел, как видится, на долгий срок.

Возможно, что в будущем мы узнаем больше грязных подробностей из жизни Варданяна. Как возможно и то, что он был связан с известными политиками, в том числе и на Западе. Потому что сложно поверить в то, что он в одиночку и без помощи смог создать столь крупный преступный синдикат по отмыванию денег.

Но одно известно точно. Больше никого не обманет Варданян. Никого не заставит голодать. И будет у него время подумать о своих ошибках. Этим же стоит заняться и его сыну. Его отец был обычным преступником, которому пришло время платить за свои злодеяния.

Что же касается Армена Сумбатовича, то руководству радио России пора бы задуматься о целесообразности деятельности патологического лгуна, коим является Гаспарян.