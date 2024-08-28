https://news.day.az/politics/1684773.html Россия готова оказать поддержку продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией - Путин
Россия готова оказать поддержку продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией - Путин
28 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Южно-Кавказском регионе.
Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать поддержку продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
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