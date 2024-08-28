Армения готовит новую инфовойну против Азербайджана

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Армения пытается отомстить Азербайджану за Карабах. Для реализации плана мести в процесс были вовлечены иностранные проармянские лица, эксперты, политики.

Посредством подкупленных лиц против Азербайджана готовятся необоснованные отчеты, а также делаются заявления.

В главных ролях - председатель немецкой делегации в ПАСЕ Франк Швабе, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, имеющие серьезные связи с армянским лобби.

Список можно расширить, так как высокопоставленные чиновники Европейского парламента и Европейского союза также выдвигают необоснованные обвинения против Азербайджана, демонстрируя проармянскую позицию.

Но эти три человека выделяются своей особой активностью:

- Франк Швабе является одним из главных инициаторов резолюций, принятых в ПАСЕ против Азербайджана. Член Бундестага Германии Швабе известен своими азербайджанофобскими и тюркофобскими взглядами, поддерживаемыми армянским лобби;

- Азербайджанское общество после 44-дневной войны также услышало имя Андерса Фога Расмуссена. Андерс, неоднократно заявлявший о важности отношений с Азербайджаном во время своего пребывания на посту генерального секретаря НАТО, в отчетах политической консалтинговой организации "Rasmussen Global", которой он владел после войны, высказывал необоснованные взгляды против официального Баку и проармянскую позицию в отношении Лачинского коридора. Расмуссен - один из бывших военнослужащих НАТО, участвовавших в реорганизации армянской армии против Азербайджана;

- Аргентинский юрист, бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо вновь активизировался накануне COP29 в Азербайджане. Окампо встретился с представителями ряда НПО из Армении и карабахских сепаратистов. Бывший прокурор, исказив название Карабаха, в очередной раз озвучил идеи, направленные на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также призвал сепаратистов к борьбе против Азербайджана, назвав их "землевладельцами".

Отметим, что Луис Морено Окампо - один из провокаторов, разоблаченных после 44-дневной Отечественной войны, финансируемый при этом армянской диаспорой за рубежом. Он до и после антитеррористических мероприятий, состоявшихся в сентябре прошлого года, высказывал провокационные заявления против Азербайджана.

Похоже, что деятельность под эгидой армянского лобби - это новое место работы для таких "бывших", как Расмуссен и Окампо. Они выдвигают необоснованные претензии к Азербайджану в обмен на огромные финансовые средства.

Причиной их дальнейшей активизации в настоящее время является климатический саммит COP29, который пройдет в Азербайджане. Армения еще больше развязывает информационную войну против Азербайджана накануне COP29. Армения и армянское лобби через зарубежные НПО проводят кампанию против Азербайджана, создают новые организации и оказывают финансовую поддержку их деятельности.

Азербайджан не в первый раз сталкивается с подобной клеветнической кампанией.

В частности, в преддверии президентских и парламентских выборов, а также международных мероприятий, против Азербайджана происходят систематические дезинформационные атаки. Например, мы были свидетелями предвзятых заявлений, клеветнических кампаний на конкурсе песни "Евровидение" в 2012 году, на Европейских играх в 2015 году, на гонках" Формулы-1".

На данный момент ситуация совершенно иная. В 2020 году Азербайджан одержал историческую победу над Арменией. В последующий период он еще больше укрепил эту победу своими дипломатическими успехами. Поэтому официальный Ереван, армянское лобби и политико-экономические группы, организации, обслуживающие указанные силы, очень злятся на Азербайджан. Накануне COP29 мировое внимание было приковано к Азербайджану. Они готовятся к более масштабным информационным и иным угрозам, чтобы отомстить Азербайджану за Карабах. Можно предположить, что в предстоящий период Азербайджан может столкнуться с рядом угроз и сюрпризов. Азербайджанский народ должен быть к этому готов.