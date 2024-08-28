Завершается передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям

Сегодня завершается процесс передачи избирательных бюллетеней из окружной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на независимый медиа-центр "Seçki 2024", 024", это нашло отражение в Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент), утвержденному Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Азербайджана.

Согласно Календарному плану, процесс планируется осуществить до 29 августа.

Напомним, что после утверждения Центральной избирательной комиссией в установленные законодательством сроки требований к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней на выборах в Милли Меджлис, с 15 августа началась печать избирательных бюллетеней и по решению комиссии было напечатано 6 миллионов 516 тысяч 567 избирательных бюллетеней.

Отметим, что внеочередные выборы в Милли Меджлис состоятся 1 сентября этого года.

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