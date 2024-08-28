Армяне второй раз за день обстреляли Нахчыван

Позиции армии Азербайджана на Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что 28 августа в 18:30 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

В указанном направлении подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

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