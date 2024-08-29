https://news.day.az/politics/1684927.html Избирательные бюллетени отправлены в город Ханкенди - ВИДЕО
Избирательные бюллетени отправлены в город Ханкенди - ВИДЕО
Начался процесс доставки избирательных бюллетеней, переданных избирательным участкам Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Как сообщает Day.Az, данный процесс также реализуется на избирательном участке №122 города Ханкенди.
Избирательные бюллетени по участкам были отправлены в город Ханкенди. Отметим, что в Ханкенди имеется 3 избирательных участка.
Представляем видеосюжет Space Xəbər:
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