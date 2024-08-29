Избирательные бюллетени отправлены в город Ханкенди

Начался процесс доставки избирательных бюллетеней, переданных избирательным участкам Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Как сообщает Day.Az, данный процесс также реализуется на избирательном участке №122 города Ханкенди.

Избирательные бюллетени по участкам были отправлены в город Ханкенди. Отметим, что в Ханкенди имеется 3 избирательных участка.

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