Культурная деградация толкает армянскую диаспору на хулиганство

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, .....

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

В нашем мире и философские, и психологические факторы проливают свет на многие вопросы. Например, вор смотрит на поведение других со своей точки зрения, а убийца видит в каждом из нас себя.

За столетия армянские диаспорские организации настолько специализировались в области преступности и подрывной деятельности, что начали распространяться по всему миру и представлять серьезную угрозу. Армянские диаспорские организации, сформированные в основном как милитаристские, считают нормальным легализацию совместного сотрудничества даже с террористическими группами. Ядром понятия диаспоры являются территориальные претензии, которые существуют везде, где распространено армянское общество.

Есть еще одна типичная черта Армении: презрение к другим...

Напомним, что недавно в США открылся Дом Азербайджана для популяризации азербайджанства и обучения азербайджанской молодежи родному языку за рубежом. На мероприятии, открытом при участии председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, подчеркивалась важность дальнейшей популяризации нашего родного языка, истории и культуры, вовлечения молодежи в деятельность диаспоры. После этого мероприятия в американском штате Вирджиния прошла встреча с азербайджанской общиной. На встрече были подчеркнуты политика и деятельность Азербайджана в отношении диаспоры, а также шаги, предпринимаемые в направлении развития отношений азербайджанских соотечественников друг с другом.

Моральное право каждой нации и государства воспитывать будущее поколение в своем национальном духе, независимо от местонахождения. Однако смотреть на это неправильно означает не видеть вины в себе. После 2020 года некоторые радикальные группы, за которыми стоит армянская диаспора, не скрывая своей истерики, неоднократно демонстрировали свою агрессию против дипломатических корпусов, правительственных зданий и даже мирных жителей, будь то в Ливане, Канаде или в американских и европейских странах. Неспособность переварить унизительное поражение Армении в 44-дневной войне подтолкнуло их к уличным протестам, а после и к хулиганству.

Однако азербайджанское общество, земли которого были оккупированы более 30 лет, нигде в мире не высказывало подобных оскорбительных заявлений - ни в адрес дипломатических корпусов, защищающих Армению, ни даже в адрес армянского общества. Это означает, что терпение - начало культуры. Драгоценное достояние, которого, к сожалению, никогда не было в армянском обществе.

Армянские СМИ, которые хотели превратить Стратегию развития молодежи Азербайджана в предмет обсуждения, допустили еще одну ошибку. Следует отметить, что "Молодежная политика" включена в первую статью закона Азербайджана, и она вытекает из ценностей, которые государство дает молодежи во всей стране. В отличие от армян, Азербайджан никогда не смотрел на детей и молодежь милитаристскими глазами, а скорее как на умелых специалистов, строителей и гениев будущего.

1-7 августа 2024 года организованный совместно с Фондом Гейдара Алиева и Государственным комитетом по работе с диаспорой 5-й летний лагерь молодежи диаспоры "Молодежь за зеленый мир" в освобожденном от армянской оккупации городе Лачин не остался без реакции армянского лобби. При участии в лагере в общей сложности 115 молодых людей из 60 стран, среди которых были азербайджанцы, проживающие за рубежом, и представители других народов, которые дружелюбно относятся к Азербайджану, мероприятие дало возможность участникам исследовать исторические и культурные памятники Лачина и Карабахского региона Азербайджана.

Что раздражает армян здесь?

Больной армянский менталитет, который считает изучение молодежью своего исторического прошлого недостатком, по-прежнему воспринимает азербайджанские территории как свои собственные. К сожалению, эта неизлечимая болезнь передается из поколения в поколение в армянском обществе. Общество, отрицающее преступления своей кровавой родословной, по-прежнему не знает своей родины. Тот факт, что такое общество развивается только в агрессивном и радикальном духе, вытекает из его исторических корней. С 1918 года прошло всего 106 лет, а учитывая преимущества современных технологий, это не такая уж и долгая история. Когда 15 сентября 1918 года город Баку подвергся нападению армянских большевиков-дашнаков, его освободили части героической армии Азербайджана. Победа армии в Гейчае стала переломным моментом в войне за освобождение восточной части Азербайджана, включая Баку, от большевистской и дашнакской оккупации.

Напуганный тем, что азербайджанская молодежь узнает правду, армянский дебилизм не удовлетворяется этим, он даже пытается отрицать преступления, совершенные в Карабахе в 1990-х годах. Больной менталитет, искажающий названия азербайджанских топонимов, регионов и городов, отрицает армянские преступления, совершенные на бывших оккупированных территориях и в то же время на нынешних армянских территориях, включая Ереван, где когда-то проживала община Западного Азербайджана.

Во времена советского большевизма представители армянской дашнакской партии, которые в основном находились в правящих кругах, постоянно мешали молодежи Азербайджана узнать правду. Даже те, кто хотел узнать и научить правде, сталкивались с преследованиями и репрессиями.

Сегодня молодежь суверенного Азербайджана, которая растет в независимом духе, пугает армянских мифотворцев. Конечно, в отличие от армян, мы воспитываем и воспитываем детей и молодое поколение не оружием, а наукой и культурой. Оружие и насилие - это не инструменты для воспитания гуманного и разумного будущего, а для формирования жестокого и агрессивного поколения. Азербайджан терпел это 30 лет, но в итоге победило не оружие, а наша наука, культура, национальные ценности и наша молодежь, которая оставит это в наследство будущим поколениям.