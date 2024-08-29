В Азербайджане продолжается эффективное применение принципа защиты прав человека

Охватившая мир глобализация и массовое перемещение людей как ее проявление обусловлены различными факторами. В качестве основных причин вынужденного переселения эксперты называют вооруженные конфликты, войны, политические и экономические кризисы, стихийные бедствия, нехватку продовольствия и питьевой воды, некачественные медицинские и социальные услуги.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на семинаре, посвященном защите прав иностранцев и лиц без гражданства, содержащихся в учреждениях, которые они не могут покинуть по собственному желанию.

По ее словам, активизация в последние годы миграционных потоков и расширение их географической карты положительно сказались на демографической и экономической ситуации стран, тем не менее на фоне социальной адаптации участников процесса и формирования отношений с местным населением и государственными органами они оказывают влияние и на вопросы обеспечения прав человека.

"Возрастающее экономическое, международное значение Азербайджанской Республики и ее благоприятное географическое положение повышают привлекательность нашей страны для граждан различных стран. На фоне этих тенденций развития в нашей стране продолжается эффективное применение принципа защиты прав человека. Нами, как национальным правозащитным институтом, принимаются масштабные меры по защите, эффективной реализации и продвижению прав представителей различных слоев населения", - подчеркнула омбудсмен.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!