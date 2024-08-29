https://news.day.az/politics/1685032.html Военные юристы Азербайджана и Казахстана встретились в Баку - ФОТО
Военные юристы Азербайджана и Казахстана встретились в Баку - ФОТО
В рамках действующего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
На встрече был проведен обмен мнениями по поводу организации юридической службы, военного законодательства и опыта, обретенного в сфере служебной деятельности военных юристов.
Стороны обсудили вопросы адаптации военного законодательства обеих стран в рамках международного права и принципов, а также ряд других вопросов.
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