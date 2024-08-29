Обращения о нарушении правил агитации сначала рассматриваются в ОИК

Обращения и жалобы на нарушения правил агитации в связи с предстоящими 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) должны рассматриваться в первую очередь в окружной избирательной комиссии (ОИК).

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

M.Панахов отметил, что эти обращения направляются непосредственно в ЦИК.

"Однако такие жалобы должны рассматриваться сначала в избирательном округе. Если есть недовольство решением округа, то тогда можно обратиться в ЦИК", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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