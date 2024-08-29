Зарегистрированы представители "Аг партии"

На внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), назначенных на 1 сентября 2024 года, были зарегистрированы полномочные представители "Аг партии".

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, сообщает в четверг Day.Az.

Секретарь ЦИК сообщила, что 13 уполномоченных представителей "Аг партии" подали заявки на регистрацию.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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