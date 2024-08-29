Мазахир Панахов о дате объявления результатов парламентских выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проинформировал о том, когда будут объявлены результаты внеочередных парламентских выборов.
Об этом заявил сегодня на заседании председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает в четверг Day.Az.
Он отметил, что в день голосования ЦИК старается оперативно выдать предварительные результаты.
"На этих выборах мы также постараемся огласить предварительные результаты той же ночью. В течение двух дней нам будут переданы протоколы из округов", - добавил он.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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