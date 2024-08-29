Яшар Гюлер встретился с семьями шехидов Карабахской войны

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с членами семей шехидов Карабахской войны, приехавшими из Азербайджана.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Во встрече также принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Метин Гюрак.

Я.Гюлер провел обширные обсуждения с членами семей шехидов.

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