https://news.day.az/politics/1685140.html Яшар Гюлер встретился с семьями шехидов Карабахской войны - ФОТО
Яшар Гюлер встретился с семьями шехидов Карабахской войны - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с членами семей шехидов Карабахской войны, приехавшими из Азербайджана.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Во встрече также принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Метин Гюрак.
Я.Гюлер провел обширные обсуждения с членами семей шехидов.
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