Великая Победа стала самым лучшим ответом на несправедливость, которой подвергался Азербайджан

Ваши отважные дети и мужья, мужественные солдаты героической армии Азербайджана, проявив упорство, ценой своих жизней написали славный эпос. Они еще раз показали всему миру силу и мощь тюрок.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на встрече с членами семей шехидов Карабахской войны, которые посетили Анкару, сообщает в четверг Day.Az.

Он подчеркнул, что Великая Победа, одержанная азербайджанской армией за 44 дня, вписана золотыми буквами в историю и является самым лучшим ответом тем, кто закрывает глаза на несправедливость, беззаконие, которым подвергались азербайджанские тюрки на протяжении многих лет.

"Сегодня в Карабахе развевается флаг Азербайджана, и это благодаря мужеству, проявленному каждым военнослужащим славной Азербайджанской армии, и особенно нашим почитаемым шехидам, отважным ветеранам. Имея таких героев, Азербайджанская армия с ее превосходящей боеспособностью как в Отечественной войне, так и в антитеррористических мероприятиях, доказала, что является незаменимой силой для стабильности и безопасности Кавказского региона.

Турция и Азербайджан - два государства, одна нация, соединенные историческими, культурными и братскими узами. На протяжении всей истории эти два братских государства, которые делили и печаль, и радость, поддерживали друг друга в трудные времена и стояли плечом к плечу, несмотря ни на что. Благодаря этим братским связям тесное сотрудничество и солидарность между Турцией и Азербайджаном растут день ото дня. Мы знаем, что сила Азербайджана - это наша сила, сила Турции - это сила Азербайджана. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном", - отметил он.

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