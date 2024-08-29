Ложь и чушь от Le Monde: чей бы петух кукарекал...

Автор: Акпер Гасанов

Жаль, что не владею французским языком. В том числе и потому, что по этой причине я не знаю, как будет на языке Дюма и Бомарше звучать поговорка: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". Учитывая, что символом Франции является галльский петух, вполне допускаю, что аналог этой поговорки звучит как-то так: "Чей бы петух кукарекал, а твой бы тихо на заборе сидел".

К чему это я? К тому, что издание Le Monde снова решило поучаствовать в кампании по очернению Азербайджана. И снова- имела попытка оценить события в нашей стране в контексте Конференции по климату (СОР29), которая пройдет в Баку в период с 11 по 22 ноября. Сразу замечу, что совершенно не важно, какой формальный "повод" находят французские издания для очернения нашей страны. Они погружены в этот процесс давно и действуют в этом плане слаженно и усердно.

Мы прекрасно помним, что и перед проведением в Баку международного песенного конкурса "Евровидение", и перед первыми в истории Европейскими Играми, и перед бакинскими этапами гонок "Формулы-1" в адрес нашей страны со страниц французских изданий неслась безостановочная ложь и чушь. И изначально было понятно, что они не упустят возможности сделать все то же самое на сей раз, перед СОР29.

К слову замечу, что и в отечественных СМИ есть статьи, авторы которых сетуют на определенные неудобства, вызванные тем, сколь одновременно и массово ведется процесс благоустройства столицы перед СОР29. Но одно дело, когда выбран такой ракурс и азербайджанскими СМИ, и совсем иное дело, когда нашу страну очерняют безостановочно и в зарубежных СМИ. Причем, в СМИ страны, которая всегда поддерживала оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана.

То же издание Le Monde недавно предоставило трибуну бывшему министру иностранных и европейских дел Франции Бернару Кушнеру, который также что-то изрек про СОР29 в Баку. "В то время, когда Франция погружена в политическую неопределенность, мы не должны упускать из виду подобные крупные международные события, поскольку экология - приоритет наших правительств. Выбор Азербайджана в качестве принимающей СОР29 страны должен напоминать нам об этом, одновременно подчёркивая, что таким образом международное сообщество, кажется, сталкивается со своими собственными противоречиями", изрек он тогда.

Смешно было слушать эту попытку монополизации Францией еще и права принятия крупных международных экологических мероприятий. В том числе и потому, что вся экономика Франции держалась и держится на нещадной эксплуатации колоний этой страны. Но об этом, ясное дело, в Le Monde не пишут. Не сейчас, не ранее.

А тем временем, уже прозвучало громкое заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Говоря о макроновской Франции, глава нашего государства четко указал на то, что у них нет права контролировать права людей, которые живут более чем в 10 000 километрах от их территории и которых они унижают, ассимилируют и убивают.

"Во время недавних событий в Новой Каледонии погибли семь человек. Ответственность за это лежит на правительстве Франции и ее президенте. Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах, всеми нашими ресурсами и, конечно, посредством Бакинской инициативной группы", подчеркнул Президент Азербайджана в ходе своего выступления на втором Шушинском глобальном медиафоруме.

Темой которого, напомню, было "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". Глава нашего государства привел тогда конкретные примеры пресловутых "двойных стандартов", коими боле коллективный Запад. "Многие страны предпочитают просто закрыть глаза или отвернуться и не вмешиваться, не создавать себе головную боль, чтобы не быть демонизированными в Figaro или Le Monde, которые стали инструментом в руках режима французского президента. Я говорю это с полной уверенностью. Мы знаем о месседжах, которые поступают в эти СМИ из Елисейского дворца", заявил тогда Президент Азербайджана.

И вот, мы видим, что само время и новая антиазербайджанская статья в Le Monde подтвердили правоту его высказываний. Поразительно, что макроновская Франция, которая сама стала объектом, на сей раз объективной критики, за безобразное проведение летней Олимпиады, что-то вякает про Азербайджан. Особенно смешно за всем этим наблюдать на фоне окончательного превращения Эммануэля Макрона в объект насмешек.

Да, дело сооснователя Telegram Павла Дурова лишь усугубило проблемы месье Эммануэля. Ведь выяснилось, что он скрывал правду о встречах с Дуровым, по итогам которых сооснователь Telegram получил гражданство Франции. Да и в целом, французские политики открыто заявляют о том, что шокированы случившимся. Вот и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в соцсети Х, что Франция показала миру свою тираническую сущность и образ цензуры. На этом фоне анти-азербайджанские публикации в Le Monde и в иных французских СМИ выглядят особо нелепо.