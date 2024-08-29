Ложь и чушь от Le Monde: чей бы петух кукарекал...

Автор: Акпер Гасанов

Жаль, что не владею французским языком. В том числе и потому, что по этой причине я не знаю, как будет на языке Дюма и Бомарше звучать поговорка: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". Учитывая, что символом Франции является галльский петух, вполне допускаю, что аналог этой поговорки звучит как-то так: "Чей бы петух кукарекал, а твой бы тихо на заборе сидел".

К чему это я? К тому, что издание Le Monde снова решило поучаствовать в кампании по очернению Азербайджана. И снова- имела попытка оценить события в нашей стране в контексте Конференции по климату (СОР29), которая пройдет в Баку в период с 11 по 22 ноября. Сразу замечу, что совершенно не важно, какой формальный "повод" находят французские издания для очернения нашей страны. Они погружены в этот процесс давно и действуют в этом плане слаженно и усердно.

Мы прекрасно помним, что и перед проведением в Баку международного песенного конкурса "Евровидение", и перед первыми в истории Европейскими Играми, и перед бакинскими этапами гонок "Формулы-1" в адрес нашей страны со страниц французских изданий неслась безостановочная ложь и чушь. И изначально было понятно, что они не упустят возможности сделать все то же самое на сей раз, перед СОР29.

К слову замечу, что и в отечественных СМИ есть статьи, авторы которых сетуют на определенные неудобства, вызванные тем, сколь одновременно и массово ведется процесс благоустройства столицы перед СОР29. Но одно дело, когда выбран такой ракурс и азербайджанскими СМИ, и совсем иное дело, когда нашу страну очерняют безостановочно и в зарубежных СМИ. Причем, в СМИ страны, которая всегда поддерживала оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана.

То же издание Le Monde недавно предоставило трибуну бывшему министру иностранных и европейских дел Франции Бернару Кушнеру, который также что-то изрек про СОР29 в Баку. "В то время, когда Франция погружена в политическую неопределенность, мы не должны упускать из виду подобные крупные международные события, поскольку экология - приоритет наших правительств. Выбор Азербайджана в качестве принимающей СОР29 страны должен напоминать нам об этом, одновременно подчёркивая, что таким образом международное сообщество, кажется, сталкивается со своими собственными противоречиями", изрек он тогда.

Сеанс самоудовлетворения от коллективного &quot;армянского Паниковского&quot; - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Сеанс самоудовлетворения от коллективного "армянского Паниковского" - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Смешно было слушать эту попытку монополизации Францией еще и права принятия крупных международных экологических мероприятий. В том числе и потому, что вся экономика Франции держалась и держится на нещадной эксплуатации колоний этой страны. Но об этом, ясное дело, в Le Monde не пишут. Не сейчас, не ранее.

А тем временем, уже прозвучало громкое заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Говоря о макроновской Франции, глава нашего государства четко указал на то, что у них нет права контролировать права людей, которые живут более чем в 10 000 километрах от их территории и которых они унижают, ассимилируют и убивают.

"Во время недавних событий в Новой Каледонии погибли семь человек. Ответственность за это лежит на правительстве Франции и ее президенте. Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах, всеми нашими ресурсами и, конечно, посредством Бакинской инициативной группы", подчеркнул Президент Азербайджана в ходе своего выступления на втором Шушинском глобальном медиафоруме.
Темой которого, напомню, было "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". Глава нашего государства привел тогда конкретные примеры пресловутых "двойных стандартов", коими боле коллективный Запад. "Многие страны предпочитают просто закрыть глаза или отвернуться и не вмешиваться, не создавать себе головную боль, чтобы не быть демонизированными в Figaro или Le Monde, которые стали инструментом в руках режима французского президента. Я говорю это с полной уверенностью. Мы знаем о месседжах, которые поступают в эти СМИ из Елисейского дворца", заявил тогда Президент Азербайджана.

И вот, мы видим, что само время и новая антиазербайджанская статья в Le Monde подтвердили правоту его высказываний. Поразительно, что макроновская Франция, которая сама стала объектом, на сей раз объективной критики, за безобразное проведение летней Олимпиады, что-то вякает про Азербайджан. Особенно смешно за всем этим наблюдать на фоне окончательного превращения Эммануэля Макрона в объект насмешек.

Да, дело сооснователя Telegram Павла Дурова лишь усугубило проблемы месье Эммануэля. Ведь выяснилось, что он скрывал правду о встречах с Дуровым, по итогам которых сооснователь Telegram получил гражданство Франции. Да и в целом, французские политики открыто заявляют о том, что шокированы случившимся. Вот и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в соцсети Х, что Франция показала миру свою тираническую сущность и образ цензуры. На этом фоне анти-азербайджанские публикации в Le Monde и в иных французских СМИ выглядят особо нелепо.