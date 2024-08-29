Делегация во главе с Шахином Мустафаевым в Узбекистане

29 августа в городе Термез Республики Узбекистан состоялась официальная церемония открытия Международного торгового центра "Термез".

Как сообщает в четверг Day.Az, делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым приняла участие в церемонии открытия.

В рамках мероприятия Ш.Мустафаев встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

На встрече было отмечено, что азербайджано-узбекские дружеские и братские отношения сегодня развиваются все более быстрыми темпами благодаря дальновидной политике, взаимным визитам и регулярным контактам Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева.

Было подчеркнуто, что подписание Соглашения о союзнических отношениях во время государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа открыло новую страницу в отношениях между двумя странами и подняло их на самый высокий уровень.

В то же время была подчеркнута важность принятых решений на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана, состоявшемся в ходе визита, отмечена необходимость объединения усилий правительств двух стран для выполнения задач, поставленных главами государств.

Составление и подписание новой пятилетней Дорожной карты по углублению всеобъемлющего стратегического партнерства было расценено главами государств как одна из важнейших задач.

Были оценены успешные результаты совместных проектов, реализуемых Азербайджаном и Узбекистаном в различных сферах, особенно в инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, нефтегазовой.

Была подчеркнута важность начала совместных проектов по многим новым направлениям в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выражено удовлетворение динамикой развития экономико-торгового сотрудничества между двумя странами, за январь-июль текущего года товарооборот вырос на 28%.

В то же время был высоко оценен уровень сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, с удовлетворением отмечен рост объемов транзитных перевозок между двумя странами в первой половине 2024 года на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Было подчеркнуто значение вновь открывшегося Международного торгового центра "Термез" с точки зрения расширения торговых связей и реализации совместных проектов.

В ходе визита Шахин Мустафаев также встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Афганистан объединяют исторические и культурные связи.

Было отмечено, что Азербайджан во все времена, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, вносил вклад в содействие стабильности и развитию в Афганистане, в решение гуманитарных вопросов.

Были обсуждены перспективы взаимоотношений между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, выражен взаимный интерес в связи с расширением соответствующего сотрудничества.

Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, отметили важность развития международного транспортного коридора "Лапис-Лазули".

Была выражена надежда, что открытие Международного торгового центра "Термез" будет способствовать расширению торгово-экономических связей и с Афганистаном.