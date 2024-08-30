Азербайджан и Сербия совместно развивают военную медицину

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, исполняющий обязанности начальника Медицинского управления Министерства обороны Азербайджанской Республики полковник-лейтенант медицинской службы Анар Исмаилов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Медицинского управления Министерства обороны Республики Сербия генерал-майором медицинской службы Радивойе Анделковичем.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече в Медицинском управлении Министерства обороны состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в области военной медицины, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Гостям был представлен брифинг об организации медицинской службы и военно-медицинском снабжении в Азербайджанской Армии.

После встречи сербская делегация посетила Главный клинический госпиталь Министерства обороны и Военно-медицинский факультет, где ознакомилась с созданными условиями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!