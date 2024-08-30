https://news.day.az/politics/1685264.html Посольство Турции почтило память турецких солдат в Баку - ФОТО
Посольство Турции почтило память турецких солдат в Баку - ФОТО
По случаю Дня Победы Турции посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, представители посольства и ряд официальных лиц посетили памятник турецким военнослужащим в Баку.
Как сообщает Day.Az, присутствующие почтили память павших минутой молчания. Далее прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Следует отметить, что победа, одержанная в Думлупинаре 30 августа 1922 года под общим командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, в Турции отмечается как День Победы.
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