Посольство Турции почтило память турецких солдат в Баку

По случаю Дня Победы Турции посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, представители посольства и ряд официальных лиц посетили памятник турецким военнослужащим в Баку.

Как сообщает Day.Az, присутствующие почтили память павших минутой молчания. Далее прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Следует отметить, что победа, одержанная в Думлупинаре 30 августа 1922 года под общим командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, в Турции отмечается как День Победы.

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