Баку призвал мир отреагировать на преступления Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана еще раз заявило о необходимости пролить свет на судьбы граждан, пропавших без вести во время армянской оккупации и конфликта в Международный день пропавших без вести - 30 августа.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X, сообщает в пятницу Day.Az.

Было отмечено, что, несмотря на обнаружение многочисленных массовых захоронений после освобождения азербайджанских территорий от оккупации, Армения отказывается раскрывать местонахождение пропавших без вести.

"Около 4000 семей десятки лет ждут вестей о своих близких, и получение информации о них является их фундаментальным правом. Международное сообщество должно предпринять решительные шаги для установления судьбы пропавших без вести. Азербайджан продолжит усилия по определению судьбы пропавших без вести азербайджанцев", - отмечается в публикации.

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