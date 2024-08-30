Идентифицированы десятки шехидов из безымянных могил

На расположенном на территории 13 городов и районов республики 21 кладбище из могил безымянных шехидов, погибших во время Первой Карабахской войны, эксгумированы останки 185 человек.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в статье секретаря Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, руководителя рабочей группы Газанфара Ахмедова в связи с пленными и пропавшими без вести, взятыми в заложники гражданами, опубликованном в АЗЕРТАДЖ.

В статье подчеркивается, что из числа эксгумированных из безымянных могил идентифицированы личности 74 пропавших без вести шехидов.

"На сегодняшний день обнаружены и эксгумированы останки 613 человек.

В результате судебной молекулярно-генетической экспертизы останков были идентифицированы и обнародованы личности 149 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне", - подчеркнул он.

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