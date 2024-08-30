Красный Крест участвует в антиазербайджанской кампании

Резолюциями ООН 30 августа отмечается как Международный день пропавших без вести. Определение судьбы около 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана, является одной из самых острых гуманитарных проблем, волнующих не только родных пропавших без вести лиц, но и Азербайджанское государство.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в официальном аккаунте Х.

"Армения, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную суть, уклоняется от предоставления информации об их судьбе и месте массовых захоронений.

Многочисленные показания свидетелей и массовые захоронения, обнаруженные на освобожденных от оккупации территориях, доказали, что пленные и взятые в заложники азербайджанцы подвергались жестоким пыткам, армянская сторона убивала их в массовом порядке.

Виновные в этих преступлениях против человечности не только не наказываются в Армении, но даже героизируются.

Но правда, справедливость восторжествовала!

Сегодня большинство этих преступников отвечают перед правосудием Азербайджана. Ряду западных политиков и СМИ, которые в обмен на деньги армянского лобби призывают освободить этих военных преступников, должно быть стыдно. Армения должна извиниться перед Азербайджаном за свои бесчеловечные поступки, сама привлечь к ответственности виновных и сообщить точное местонахождение массовых захоронений, в том числе места, где покоятся останки Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

Освобождение наших земель от оккупации дало большой импульс процессу определения судьбы пропавших без вести.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и соответствующими государственными органами на основе анализа ДНК обнаруженных человеческих останков до сих пор удалось установить личности 149 человек, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, и проинформировать их семьи. Спустя 30 лет их удалось обнаружить и захоронить с почетом, и это является очередным проявлением личной заботы и внимания Президента Ильхама Алиева к каждому гражданину Азербайджана.

Мы не считаем удовлетворительной деятельность таких институтов, как Международный Комитет Красного Креста, который в течение 30 лет в контексте армяно-азербайджанского конфликта должен был в соответствии с международным гуманитарным правом определять судьбу пропавших без вести азербайджанцев.

К сожалению, сегодня МККК, вопреки своему уставу и международному гуманитарному праву, занимается передачей ложной информации лицам, которые пишут отчеты по платному заказу Армении, и участвует в предвзятой пропагандистской кампании против Азербайджана.

Азербайджанское государство и впредь будет прилагать все усилия для определения судьбы пропавших без вести лиц, продолжит свои настойчивые меры, направленные на то, чтобы положить конец тоске и страданиям их семей", - говорится в публикации.

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