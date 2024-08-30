Как сборище армянских бандитов отмечали террор против мирных азербайджанцев

В Сети распространились архивные кадры, на которых армяне отмечали террор против мирного азербайджанского народа. Среди собравшихся на застолье можно заметить военных преступников Сержа Саргсяна, Вазгена Саркисяна и прочих.

Видео запечатлено в 1993 году и напоминает ни что иное как сборище бандитов. Особо старался выделиться на фоне толпы Сержик Саргсян, который сидя в форме демонстративно вытащил сигареты и бросил их на стол. Тем самым военный преступник Азатыч бахвалился за проделанную "работу" в Карабахе, где с его участием были убиты тысячи ни в чем не повинных мирных азербайджанцев.

Что касается Вазгена Саркисяна, на которого буквально молятся сегодня армяне, то это такой же головорез как и Саргсян, пожелавший войти в публичную политику после совершенных им злодеяний. Войдя в сговор со своим подельником-Сержиком и став членом Республиканской партии Армении, Вазген Саркисян стал одним из членов правящей партии Армении.

Радость от пребывания в должности оказалась недолгой. Вазген Саркисян погиб во время теракта 27 октября 1999 года, когда в зал заседаний Национального Собрания Армении ворвалась группа террористов и расстреляла находившихся там руководителей и членов Национального Собрания и правительства. Как говорится, террориста замочили свои же террористы.

Время показало, что радость армянских военных преступников оказалась преждевременной. Спустя 27 лет азербайджанская армия преподала всей этой шайке такой урок, который они будут помнить всю свою жизнь. Азербайджанский флаг вновь развевается на всех освобожденных территориях, а Сержики, Вазгены и их сподручники ушли на свалку истории. Там им и место.