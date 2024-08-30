Азербайджан и Казахстан обсудили работу в связи наземных служб

Азербайджан и Казахстан обсудили координацию частот наземных служб связи между двумя странами, передает в пятницу Day.Az.

Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи с представителями Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением бесперебойной работы FM радиостанций, установленных в Баку и северных регионах Азербайджана, а также обсуждались необходимые шаги для координации частот с целью предотвращения помех.

Кроме того, обсуждались вопросы перехода на цифровое радиовещание стандарта DAB+ в Баку и северных регионах Азербайджана, представители Казахстана также проявили интерес к обмену опытом по вопросам цифрового радиовещания.

Значительное внимание было уделено и новым поколениям мобильной связи. В ходе встречи достигнуты соответствующие технические соглашения по внедрению услуг в диапазонах частот 700 МГц и 800 МГц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!