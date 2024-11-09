Петер Михалко поздравил Азербайджан

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко поздравил Азербайджан с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации дипломата в соцсети X.

"Поздравляю Азербайджан и всех азербайджанским друзей по случаю Дня Государственного флага", - говорится в публикации.