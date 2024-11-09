https://news.day.az/politics/1705652.html Петер Михалко поздравил Азербайджан Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко поздравил Азербайджан с 9 ноября - Днем Государственного флага. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации дипломата в соцсети X. "Поздравляю Азербайджан и всех азербайджанским друзей по случаю Дня Государственного флага", - говорится в публикации.
Петер Михалко поздравил Азербайджан
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко поздравил Азербайджан с 9 ноября - Днем Государственного флага.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации дипломата в соцсети X.
"Поздравляю Азербайджан и всех азербайджанским друзей по случаю Дня Государственного флага", - говорится в публикации.
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