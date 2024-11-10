https://news.day.az/politics/1705820.html Вице-президент Анголы прибыла в Азербайджан для участия в СОР29 - ФОТО Вице-президент Республики Ангола Эсперанса да Коста прибыла в Азербайджан 10 ноября с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29).
Вице-президент Анголы прибыла в Азербайджан для участия в СОР29 - ФОТО
Вице-президент Республики Ангола Эсперанса да Коста прибыла в Азербайджан 10 ноября с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре