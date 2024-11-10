Вице-президент Анголы прибыла в Азербайджан для участия в СОР29

Вице-президент Республики Ангола Эсперанса да Коста прибыла в Азербайджан 10 ноября с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и другие официальные лица.