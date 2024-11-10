https://news.day.az/politics/1705835.html Премьер-министр Ниуэ прибыл в Азербайджан 10 ноября премьер-министр Ниуэ Далтон Эмани Макамау Тагелаги прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29).
Премьер-министр Ниуэ прибыл в Азербайджан
10 ноября премьер-министр Ниуэ Далтон Эмани Макамау Тагелаги прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
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