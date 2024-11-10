Премьер-министр Ниуэ прибыл в Азербайджан

10 ноября премьер-министр Ниуэ Далтон Эмани Макамау Тагелаги прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.