https://news.day.az/politics/1705844.html Вице-президент Бурунди находится с визитом в Азербайджане Вице-президент Республики Бурунди Проспер Базомбанза 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Вице-президент Бурунди находится с визитом в Азербайджане
Вице-президент Республики Бурунди Проспер Базомбанза 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Проспера Базомбанзу встречали министр юстиции Фарид Ахмедов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре