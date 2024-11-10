Президент Монголии прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Монгольской Республики Ухнаагийн Хурэлсух 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.