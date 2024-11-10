https://news.day.az/politics/1705856.html Председатель Мусульманского совета старейшин прибыл в Азербайджан 10 ноября председатель Мусульманского совета старейшин, шейх Аль-Азхар Шариф, верховный имам Ахмад Мухаммед Ахмад Аль-Тайиб прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Председатель Мусульманского совета старейшин прибыл в Азербайджан
10 ноября председатель Мусульманского совета старейшин, шейх Аль-Азхар Шариф, верховный имам Ахмад Мухаммед Ахмад Аль-Тайиб прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и другие официальные лица.
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