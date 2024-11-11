https://news.day.az/politics/1705867.html Премьер-министр Италии примет участие в COP29 Премьер-министр Италии Джорджия Мелони примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Совете министров Италии. Делегация под руководством Джорджии Мелони прибудет в Баку 13 ноября.
Премьер-министр Италии примет участие в COP29
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони примет участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Совете министров Италии.
Делегация под руководством Джорджии Мелони прибудет в Баку 13 ноября.
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