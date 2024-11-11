Премьер-министр Барбадоса прибыла с визитом в Азербайджан для участия в COP29

11 ноября премьер-министр Республики Барбадос Миа Амор Моттли прибыла в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.