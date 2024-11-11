Вице-президент Ирана находится с визитом в Азербайджане

Вице-президент Исламской Республики Иран Шина Ансари 11 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и другие официальные лица.