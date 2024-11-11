"Формула власти": Михаил Гусман о президенте Египта Абдель Фаттахе ас-Сиси

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: