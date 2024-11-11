https://news.day.az/politics/1706209.html Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО 11 ноября премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
11 ноября премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре