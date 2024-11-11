Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан

11 ноября премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.