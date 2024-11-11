Вице-президент Либерии прибыл в Азербайджан

11 ноября вице-президент Республики Либерия Джереми Кунг прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), передает Day.Az.