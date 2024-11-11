https://news.day.az/politics/1706225.html Вице-президент Либерии прибыл в Азербайджан 11 ноября вице-президент Республики Либерия Джереми Кунг прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), передает Day.Az.
Вице-президент Либерии прибыл в Азербайджан
11 ноября вице-президент Республики Либерия Джереми Кунг прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), передает Day.Az.
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