Президент Республики Кипр прибыл в Азербайджан

11 ноября Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и другие официальные лица.