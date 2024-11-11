https://news.day.az/politics/1706237.html Президент Республики Кипр прибыл в Азербайджан 11 ноября Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент Республики Кипр прибыл в Азербайджан
11 ноября Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прибыл в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре