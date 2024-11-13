Исполнительный директор Международной финансовой корпорации прибыл с визитом в Азербайджан

Исполнительный директор Международной финансовой корпорации Махтар Диоп 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.