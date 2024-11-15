Пашинян создает предпосылки для будущих конфликтов

Автор: Хаял Хатамзаде

Пашинян после небольшого перерыва вновь выступил с очередной порцией неадекватных заявлений, которые идут в разрез с тем, что нужно для достижения мирного договора. Ереван опять совершает финты ушами, делая шаг вперед и два назад, при этом создавая иллюзию прогресса, но на самом деле затягивает процесс.

Так, армянский премьер на днях заявил о том, что нет никакой необходимости в изменении Конституции страны.

"Утверждения Азербайджана о том, что Конституция Республики Армения содержит территориальные претензии к Азербайджану, основаны на том, что в преамбуле Конституции Армении есть общая ссылка на Декларацию о независимости, где упоминается Нагорный Карабах. Однако в принятом 26 сентября 2024 года решении Конституционный суд Армении зафиксировал, что ссылка на Декларацию о независимости в преамбуле Конституции относится исключительно к тем положениям декларации, которые были буквально закреплены в статьях Конституции", - изрек Пашинян.

Однако есть один серьезный факт - ссылка на Декларацию о независимости в преамбуле Конституции - это не просто упоминание в документе. В самой Декларации прямо говорится о "воссоединении" с "Нагорным Карабахом", что подразумевает притязания на эту территорию, которая признана международным сообществом частью Азербайджана.

Факт остается фактом: такое упоминание в основном законе страны вызывает серьезные опасения о сохранении территориальных амбиций и противоречит принципам международного права, включая признание суверенитета и территориальной целостности государств.

Пашинян ссылается на решение Конституционного суда Армении от 26 сентября 2024 года, утверждая, что оно ограничивает значение ссылки на Декларацию исключительно теми положениями, которые закреплены в статьях Конституции. Но даже это не снимает подозрения, так как само наличие этого упоминания в преамбуле - мощный сигнал о позициях Армении по отношению к "Нагорному Карабаху".

Эти заявления Пашиняна не служат никакой другой цели, кроме как ввести в заблуждение международное сообщество.

Конституция для любой страны является документом номер один, она выше любых международных договоров. И Никол Пашинян выглядит очень плохо, когда пытается доказать обратное. Он жалок, когда хочет убедить нас: а) что в Конституции Армении нет претензий к Азербайджану; б) что эти претензии ничего не значат, так как дело было давно (если пункт "а" не сработал); в) что преамбула Конституции и Декларация о независимости никак не связаны (если не сработали первые два пункта); г) и, наконец, что готов изменить Конституцию ради интересов мира, хотя она безобидна и прекрасна.

Попытки Армении утверждать, что это всего лишь историческая деталь, служат только отвлечением внимания от сути проблемы. Наличие подобных формулировок в Конституции нельзя считать просто словами. Они закрепляют юридическую и политическую позицию страны, которая влечет за собой угрозу стабильности и подрывает усилия по установлению мира.

Если Армения действительно стремится к снижению напряженности и налаживанию отношений с соседями, ей следует открыто признать существующие международные границы и внести соответствующие изменения в Конституцию, чтобы исключить любые двусмысленности и территориальные претензии. И не в качестве одолжения нам, не какими-то неконституционными решениями, которые потом легко отменить. Это должно быть сделано надежно и с полными гарантиями, что через двадцать лет какой-нибудь маньяк с фамилией на "ян" снова не захочет взорвать регион. Иначе подобные действия только укрепят конфликтные позиции и создадут новые препятствия на пути к миру и стабильности в регионе.