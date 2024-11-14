Генеральный секретарь Межпарламентского союза прибыл в Азербайджан

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг 14 ноября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в парламентской встрече, которая будет организована совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов и другие официальные лица.