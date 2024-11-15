Азербайджан ставит мир в качестве главного приоритета

Мир является главным приоритетом Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на панельном заседании высокого уровня "Климат и мир: совместная деятельность, не оставляя никого позади", организованном Совместной инициативой, созданной в рамках председательства Азербайджана на COP29 - Азербайджаном, Египтом, Германией, Италией, Угандой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Великобританией - и Международной организацией по миграции (МОМ).

Подчеркнув, что вызванные изменением климата стихийные бедствия выступают катализатором конфликтов, которые приводят к углублению нестабильности, министр отметил, что разрушительные последствия конфликта и его последствия для инфраструктуры, деградации земель и биоразнообразия усугубят климатический кризис и нанесут ущерб миру, стабильности и развитию.

Джейхун Байрамов добавил, что до 2021 года 355 миллионов домохозяйств и около 1,3 миллиарда человек подверглись климатическим угрозам. Более пятисот миллионов человек живут в конфликтных или потенциально конфликтных регионах. В ответ на растущий голос наиболее уязвимых слоев населения, Председательство COP29 в течение последних нескольких месяцев возглавляет международные усилия по укреплению совместных действий по взаимосвязи климата и мира.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.