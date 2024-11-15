Подход Франции к COP29 - неконструктивен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах COP29.

Министр отметил, что Франция считает себя одним из ведущих государств в области климата, и ее отстранение от темы климата под любым предлогом и причиной, а также отказ от участия в конференции является неверным шагом.

"Азербайджан никогда не смешивал тему климата с какой-либо другой напряженностью, разногласиями между Азербайджаном и Францией.

В течение года у нас было много мероприятий, предшествующих COP, и на все мероприятия были приглашены французские переговорщики, делегации. Они участвовали в этих мероприятиях, и наша команда COP работала с ними очень конструктивно. Принимать то или иное решение по поводу участия - это личное дело каждого", - добавил министр.