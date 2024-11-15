Швабе и его заезженное нытье

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как глава делегации Германии в ПАСЕ Франк Швабе снова принялся за свое заезженное нытье.

Day.Az представляет публикацию:

Глава делегации Германии в ПАСЕ, лютый азербайджаноненавистник Франк Швабе завел старую пластинку и вновь разразился гневной тирадой "об ужасной ситуации с правами человека" в Азербайджане - и конечно, говорил он исключительно в контексте и ради COP29. Буквально недавно он говорил слово в слово то же самое, но уже на тему того, что Баку нельзя ни в коем случае возвращать в ПАСЕ.

И это при том, что Азербайджан в ПАСЕ не то чтобы пытается вернуться. Можно подумать, МИД страны еженедельно обрывает телефоны ПАСЕ с просьбами о возвращении? Разумеется, нет. И слова Швабе - просто не очень хорошо состряпанное вранье.

Впрочем, ему не впервой: Швабе врал регулярно, чуть ли не на рабочей основе, причем всегда исключительно про Азербайджан. То призывал к бойкоту СОР29, то врал про "тюремное заключение" экономиста Губада Ибадоглу - который на тот момент вообще находился дома. Примеров масса. Раз за разом изо рта Швабе льется грязь в сторону Азербайджана - и каждый раз в его речи меняется только повод.

Поразительно, как проваливший свою политическую карьеру в Германии Швабе - а он мечтал чуть ли не канцлером стать - сбежал в европолитику, да только ни в Брюсселе, ни в Страсбурге все его успехи ограничились исключительно лоббированием армянских интересов. Так было и три года назад, так происходит и сейчас. Армянство настолько сильно проникло в Швабе, что он теперь кажется большим армянином, чем сами армяне. А армянские друзья этого продажного типа оценят его потуги и будут всячески поощрять его дальнейшие гнусные шаги.