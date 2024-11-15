Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Карибского сообщества (CARICOM) Карлой Барнетт в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и CARICOM, а также инициативы, которые могут быть реализованы в рамках председательства нашей страны на COP29.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что первый визит со стороны CARICOM в нашу страну является хорошей возможностью для развития сотрудничества Азербайджана с Сообществом, и подчеркнул важность расширения таких контактов для обсуждения существующих возможностей сотрудничества. В частности, было отмечено, что за время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения наша страна оказала гуманитарную помощь более чем 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам, а в число этих стран вошли 12 государств-членов CARICOM. Была отмечена важность развития отношений между Азербайджаном и государствами-членами Карибского сообщества, а также между нашими народами, доведена до внимания важность сотрудничества в области образования и стипендиальных программ, реализуемых нашей страной. Министр Джейхун Байрамов, подробно говоря об основных приоритетах и направлениях председательства Азербайджана на COP29, поблагодарил сообщество за поддержку, оказанную инициативам нашей страны, в частности проведению Саммита малых островных развивающихся государств, и сказал, что мы готовы более тесно сотрудничать в области борьбы с изменением климата во время нашего председательства.

Генеральный секретарь Карла Барнетт отметила, что, несмотря на то, что председательство на COP29 является достаточно сложной и ответственной платформой, сессия была организована нашей страной на высоком уровне, поздравила Азербайджан с этим событием и пожелала успехов в период нашего председательства.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.