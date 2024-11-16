https://news.day.az/politics/1707812.html Армянский лоббист Френк Паллоне в Баку - сенатор трусливо бегает от журналистов - ФОТО - ВИДЕО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что армянский лоббист и сенатор Френк Паллоне трусливо бегает от журналистов в Баку Day.Az представляет публикацию: Продавшийся армянам американский сенатор Френк Паллоне прибыл в Баку.
Армянский лоббист Френк Паллоне в Баку - сенатор трусливо бегает от журналистов - ФОТО - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что армянский лоббист и сенатор Френк Паллоне трусливо бегает от журналистов в Баку
Day.Az представляет публикацию:
Продавшийся армянам американский сенатор Френк Паллоне прибыл в Баку.
Когда Паллоне собирался в Баку, он явно ожидал, что его не впустят в страну, надеясь на отказ. Что ж, добро пожаловать.
Тут ему предстоит ответить на множество неудобных вопросов.
А вот так Паллоне трусливо бегает от азербайджанских журналистов
Типичный интернет-герой - сидя в Америке Паллоне был намного более храбрый и болтливый, чем в Баку.
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