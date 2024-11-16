В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что армянский лоббист и сенатор Френк Паллоне трусливо бегает от журналистов в Баку

Day.Az представляет публикацию:

Продавшийся армянам американский сенатор Френк Паллоне прибыл в Баку.

Когда Паллоне собирался в Баку, он явно ожидал, что его не впустят в страну, надеясь на отказ. Что ж, добро пожаловать.

Тут ему предстоит ответить на множество неудобных вопросов.

А вот так Паллоне трусливо бегает от азербайджанских журналистов

Типичный интернет-герой - сидя в Америке Паллоне был намного более храбрый и болтливый, чем в Баку.