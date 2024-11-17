https://news.day.az/politics/1708111.html Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ - ФОТО В рамках Парламентской встречи COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, состоялось принятие итогового документа.
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ - ФОТО
В рамках Парламентской встречи COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, состоялось принятие итогового документа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам двухдневной встречи парламентариев на полях COP29 стороны также определили дальнейшие действия по борьбе с климатическими изменениями.
В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Мартин Чунгонг, спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов и другие официальные лица.
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