Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ

В рамках Парламентской встречи COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, состоялось принятие итогового документа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам двухдневной встречи парламентариев на полях COP29 стороны также определили дальнейшие действия по борьбе с климатическими изменениями.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Мартин Чунгонг, спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов и другие официальные лица.

Новость обновляется