Необходимо срочно принять решительные меры для борьбы с изменением климата

Парламентская встреча, организованная в рамках COP29 в Баку, - запоминающееся событие. Впервые Парламентскую встречу мы провели в течение двух дней. Потому что ввиду актуальности обсуждаемых вопросов хотели уделить им больше времени. Это встреча с самой большой аудиторией, которую мы когда-либо организовывали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг в ходе выступления на последней сессии Парламентской встречи, организованной в рамках COP29 в Баку.

"В итоговом документе Парламентской встречи говорится о роли парламентов в борьбе с климатическим кризисом. Это результат обширного консультативного процесса. Мы постарались опросить широкий круг парламентариев. В нем (документе - ред.) обозначены "дорожная карта" и обязанности парламентов. В то же время подчеркивается важность единства и равенства. Мы знаем, что нам необходимо принять срочные и решительные меры по борьбе с изменением климата. Нам хотелось бы, чтобы парламенты продолжали работать вместе, присоединились к общим кампаниям. Мы все должны перейти к решительным мерам", - отметил М. Чунгонг.