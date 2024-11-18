Провокатор Фрэнк Паллоне покинул Азербайджан

Проармянский конгрессмен США Фрэнк Паллоне, оскорбивший азербайджанский народ, уже покинул страну.

Как передает Day.Az, об этом сообщил дипломатический источник.

Отметим, что визит Ф.Паллоне в Азербайджан вызвал резкое осуждение и возмущение общественности.

На самом деле Фрэнк Паллоне планировал принять участие в СОР29 с 18 ноября, а также провести многочисленные встречи в Баку. С этой целью он прилетел в Баку в минувшую субботу днем и планировал устроить себе памятный уик-энд, посетив достопримечательности Баку и проведя ряд неформальных встреч.

Однако Фрэнк Паллоне, застигнутый азербайджанскими журналистами еще в Бакинском аэропорту, проигнорировал заданные ему вопросы.

Руководители местных НПО и общественные активисты, узнавшие о его прибытии, собрались перед отелем, где он остановится.

Чтобы дождаться завершения акции, конгрессмен США изменил маршрут, не поехал в отель, а внезапно появился на СОР29. Здесь местные СМИ поинтересовались у него, сколько ежемесячно он получает финансирования от армянских лоббистских организаций за клеветнические кампании против Азербайджана, размере тарифов за лоббистские услуги.

Ф.Паллоне пытался скрыться от журналистов за кулисами СОР29. Хотя ему было предложено принять участие в брифинге в СОР29 с участием коллег из США, но был с возмущением встречен общественностью.

Паллоне отказался участвовать в брифинге в Баку, опасаясь столкнуться с вопросами азербайджанских СМИ. В отеле его встретила группа разгневанных руководителей НПО и общественных активистов Азербайджана с акцией протеста с лозунгами "Паллоне, вон!", "Извинись перед азербайджанским народом!".

Конгрессмен смог войти в отель лишь с помощью своих охранников и местных правоохранительных органов и отменил все встречи.

Фрэнк Паллоне не смог покинуть отель, опасаясь возмущения азербайджанского народа. Вчера представители азербайджанских НПО и общественные активисты в очередной раз скандировали перед отелем, где остановился Паллоне: "Паллоне, вон!", "Паллоне-нарушитель границы", "Паллоне, отвечай", а после акции попытался сбежать, прервав свой визит в Баку. Но вновь оказался в затруднительном положении внутри отеля из-за наплыва иностранных гостей, и страха покинуть отель.

Отмечается, что Паллоне с болью в сердце наблюдал из окна за Парком военных трофеев Отечественной войны и антитеррористической операции, завершившейся исторической победой Азербайджана, и поругал своих помощников за выбор отеля именно в таком месте.

Сообщается, что Ф.Паллоне покинул отель под утро и прибыл прямо в бакинский аэропорт, откуда вылетел специальным чартерным рейсом.

Таким образом, визит Фрэнка Паллоне в Азербайджан запомнился позором.

Напомним, что Ф.Паллоне известен в США как исламофоб, тюркофоб, финансовый мошенник, коррумпированный конгрессмен. Его деятельность построена на клевете против Азербайджана.

Ф.Паллоне защищает интересы армянского лобби в США, неоднократно выражал открытое неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.