Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев отправился в Пакистан для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Делегация в составе высокопоставленных офицеров Военно-воздушных и Военно-морских сил Азербайджана, возглавляемая генерал-полковником К. Велиевым, ознакомилась с представленными на выставке технологиями в сфере обороны и безопасности, образцами вооружения и военной техники различного назначения.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии встретился с генеральным директором Департамента стратегических планов Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

В рамках выставки, которая состоится в Экспо-центре Карачи с участием 38 стран и 350 иностранных делегаций, будут проведены конференции и семинары.

Отметим, что международная выставка IDEAS 2024 отражает идеи совместного видения мира, стабильности и прогресса.