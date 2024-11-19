https://news.day.az/politics/1708810.html Украина поблагодарила Азербайджан Украина выражает благодарность Азербайджану в связи с восстановлением энергетической инфраструктуры. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в ходе пресс-конференции в рамках COP29.
Украина поблагодарила Азербайджан
Украина выражает благодарность Азербайджану в связи с восстановлением энергетической инфраструктуры.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в ходе пресс-конференции в рамках COP29.
"Хочу поблагодарить Азербайджан за поддержку, оказанную Украине в разминировании территорий и восстановлении энергетической инфраструктуры", - сказала она.
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