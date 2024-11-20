Украина поблагодарила Азербайджан

Для меня большая честь выразить благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь, оказанную Украине в это трудное время.

Как передает Day.Az, об этом заявила министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

Министр также подчеркнула, что Украина продолжает работать над своим национально определённым вкладом в Парижское соглашение и планирует подать его в срок в следующем году. Украина также представит свой план инвестиций, который будет включать меры по зеленому восстановлению страны.

"Потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 миллиона тонн CO2. Природа не знает границ, и это повлияет на соседние страны и глобальную продовольственную цепочку", - добавила Светлана Гринчук.

По ее словам, в рамках программы по озеленению и восстановлению лесов Украина запланировала посадку более 100 миллионов деревьев в течение трех лет. На данный момент 17 болотных экосистем находятся под угрозой, их уникальное биологическое разнообразие охраняется Рамсарской конвенцией.

"Украина настроена на выполнение глобальной климатической повестки и уже приняла обязательства по достижению нулевых выбросов к 2050 году. Это потребует значительных усилий как от частного сектора, так и от правительства", - сказала она